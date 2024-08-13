Перед новым учебным годом "Битуах Леуми" перечислил 300 миллионов шекелей семьям льготников

В последний месяц летних каникул Институт национального страхования перечисляет так называемый "маанак лимудим" – пособие на приобретение школьных принадлежностей – неполным семьям и семьям с четырьмя и более детьми, получающим пособия по прожиточному минимуму. В этом году на "маанак лимудим" было перечислено около 300 миллионов шекелей.

"Битуах Леуми" выплатил пособие 188800 детям из неполных семей (семей с одним родителям) и 74900 детям из семей с четырьмя и более детьми, получающими пособия на обеспечение минимального проживания ("дмей киюм" – пособия по прожиточному минимуму, алименты, пособия по инвалидности, пособия по старости и пособия по потере кормильца).

Размер помощи составляет 1137 шекелей на ребенка в возрасте от шести до 18 лет, деньги переводятся непосредственно на банковский счет родителей детей, родившихся с 01.01.2007 по 31.12.2018. Помощь положена также детям, которые родились не в указанные даты, но учатся в первом ("алеф") или двенадцатом ("йуд-бет") классах – в таком случае необходимо представить в "Битуах Леуми" справку из школы, где учится ребенок.

В некоторых случаях родители, дети которых подпадают под критерии помощи, не получили ее автоматически в связи с тем, что их статус лишь недавно изменился и начал соответствовать критериям. Речь идет, в частности, о родителях, которые недавно стали родителями-одиночками, о расставшихся супругах или находящихся в процессе развода. В таком случае нужно подать заявление на сайте "Битуах Леуми" или в филиале Института национального страхования по месту жительства.