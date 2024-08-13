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Экономика

"Кан": поломка на одной из линий "Тнувы" привела к дефициту молока в магазинах

время публикации: 13 августа 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 18:50
"Кан": поломка на одной из линий "Тнувы" привела к дефициту молока в магазинах
Kobi Gideon / FLASH90

Программа "Цева а-Кесеф", выходящая на радио "Кан Бет", обратила внимание на отсутствие на полках магазинов молока в картонных упаковках по контролируемой государством цене. Сокращение объемов поставок, привело к тому, что некоторые торговые точки ограничивают количество товара, отпускаемого в одни руки.

Согласно источникам в молочной промышленности, к которым за комментариями обратились авторы программы "Цева а-кесеф", к дефициту привели несколько причин.

Одной из причин исчезновения молока с полок магазинов, стала поломка на одной из линий компании "Тнува". Второй причиной дефицита стал повышенный спрос в августе, поскольку израильтяне, обычно разъезжающиеся в конце лета в отпуска, в этом году остаются дома. И, наконец, специалисты говорят о естественном снижении надоев коров летом.

На сайте радиостанции "Кан Бет" указывается, что компания "Тнува" отказалась от комментариев.

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