"Кан": поломка на одной из линий "Тнувы" привела к дефициту молока в магазинах

Программа "Цева а-Кесеф", выходящая на радио "Кан Бет", обратила внимание на отсутствие на полках магазинов молока в картонных упаковках по контролируемой государством цене. Сокращение объемов поставок, привело к тому, что некоторые торговые точки ограничивают количество товара, отпускаемого в одни руки.

Согласно источникам в молочной промышленности, к которым за комментариями обратились авторы программы "Цева а-кесеф", к дефициту привели несколько причин.

Одной из причин исчезновения молока с полок магазинов, стала поломка на одной из линий компании "Тнува". Второй причиной дефицита стал повышенный спрос в августе, поскольку израильтяне, обычно разъезжающиеся в конце лета в отпуска, в этом году остаются дома. И, наконец, специалисты говорят о естественном снижении надоев коров летом.

На сайте радиостанции "Кан Бет" указывается, что компания "Тнува" отказалась от комментариев.