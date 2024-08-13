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Экономика

Эрдоган и холера привели к дефициту помидоров в Израиле

время публикации: 13 августа 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 10:37
Эрдоган и холера привели к дефициту помидоров в Израиле
AP Photo/Raad Adayleh

Обнаружение следов холеры в водах реки Ярмук в Иордании, наложившееся на запрет на прямой экспорт из Турции, введенный по требованию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, привело к дефициту помидоров в Израиле.

По оценке специалистов, на текущий момент дефицит составляет около 40%. Как сообщает портал ynet, пока что он покрывается за счет помидоров, предназначавшихся для пищевой промышленности, однако это не остановило рост цен.

На оптовых рынках цена помидоров высшего сорта выросла до 15 шекелей за килограмм. Израильские фермеры все еще не могут покрыть дефицит из-за войны, хотя постепенно наращивают производство, поэтому сейчас оптовые торговцы проверяют возможность организации импорта помидоров из Кипра и из Нидерландов.

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