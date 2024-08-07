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Экономика

The Marker: из-за засухи в Европе и войны в Газе Израиль близок к дефициту картошки

время публикации: 07 августа 2024 г., 08:12 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 08:16
The Marker: из-за засухи в Европе и войны в Газе Израиль близок к дефициту картошки
Photo by Nati Shohat/FLASH90

"В ближайшие недели в Израиле ожидается существенный рост цен на картофель вплоть до образования определенного дефицита на прилавках", - утверждает издание The Marker со ссылкой на источники в сельскохозяйственных организациях.

Израиль производит около 550 тысяч тонн картофеля в год, из которых 250 тысяч тонн потребляется местным рынком, столько же идет на экспорт и 50 тысяч потребляет промышленность.

Согласно изданию, в этом году из-за засухи в Европе был повышенный спрос на израильскую картошку, и до недавнего времени экспорт превышал обычные объемы. Кроме того, в обычные годы сектор Газы обеспечивал картофелем и себя и Палестинскую автономию (это около 50 тысяч тонн в год), однако в этом году из-за войны такая возможность исчезла. Поэтому, как только гуманитарные организации начали закупки для сектора Газы, значительная часть урожая начала уходить туда.

В итоге за последний месяц оптовая цена белого картофеля для израильского рынка выросла с 3,2 шекеля за килограмм до 5 шекелей за килограмм, хотя в обычный год не превышает 2,5 шекеля за килограмм.

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