Wizz Air начала продажу годовых абонементов в Израиле

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о начале продажи в Израиле годовых абонементов, которые были запущены в Европе несколько месяцев назад.

Стоимость абонемента – 599 евро в одном направлении, однако первые 10000 абонементов компания будет продавать по 499 евро в одном направлении.

Действие абонемента распространяется на все маршруты авиакомпании. Бронировать билет необходимо не менее, чем за пять дней до вылета. Абонемент включает только один рюкзак. За дополнительный багаж необходимо доплачивать.

Кроме того, абонемент продлевается автоматически, и о нежелании продлевать его необходимо уведомить компанию за 14 дней до его истечения.