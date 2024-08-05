Авиационный хаос: Ryanair отменяет полеты в Израиль, Wizzair возвращается

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair до сих пор продолжавшая летать в Израиль, в отличие от многих других авиакомпаний, сегодня объявила о временном прекращении обслуживания израильских маршрутов.

В то же время венгерский лоукостер Wizzair, отменивший полеты несколько дней назад, во вторник, 6 августа, должен вернуться на израильское направление.

Не менее 19 авиакомпаний отменили рейсы в Израиль: Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), Ethiopian Airlines (Эфиопия), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), Vueling (Испания), Lufthansa (Германия), Swiss Air (Швейцария), Austrian Airlines (Австрия), Brussels Airlines (Бельгия), Eurowings (Германия), Ryanair, Air Baltic. 4 августа компания Ethiopian Airlines возобновила полеты в Израиль.