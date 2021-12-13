Объявлены победители тендера на беспошлинный импорт говядины. Фарш подешевеет на шекель

Министерство экономики опубликовало победителей тендера на беспошлинный импорт говядины, которые, по условиям тендера, обязаны не менее 25% квоты продать в виде фарша по доступной цене.

В 2022 году фарш будет продаваться на 3% дешевле, чем в 2021 году. Вместо цены в 29-31 шекель за килограмм, в ходе тендера были установлены цены в 28-30 шекелей за килограмм. Жирность фарша должна быть не выше 14%.

Общая квота беспошлинного импорта – 17,5 тысяч тонн, из которых 4,38 тысяч тонн должны быть проданы по установленной на тендере цене или дешевле. При этом победители тендера имеют право оставшуюся часть квоты использовать для бесполшлинного импорта дорогих видов говядины и продавать их по той цене, которую они установят сами, и не только в виде фарша.

Импортер продуктов питания "Нетто Мелинда" получила квоту в 5 тысяч тонн, обязавшись продать 25% этого количества в виде фарша по цене 29 шекелей за килограмм через сеть "Виктори".

Сеть "Шуферсаль" получила квоту в 4,25 тонны и будет продавать фарш по 28 шекелей за килограмм, сеть "Ошер Ад" – квоту в 3 тысячи тонн, и будет продавать фарш по 30 шекелей за килограмм. Компания импортер "Балади" также будет продавать по 30 шекелей фарш из своей квоты в 1,5 тысячи тонн.

До сих пор не реализованы квоты на импорт 3,37 тысяч тонн. Они будут распределены в рамках дополнительного раунда тендера среди торговых сетей, которые предлагали ранее более высокие цены.