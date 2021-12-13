Подозрение: сотни посыльных Wolt работали "по-черному", получая пособие по безработице

Налоговое управление и Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") расследуют подозрения на налоговые нарушения со стороны сотен посыльных курьерской компании Wolt, работавших на группу ее субподрядчиков.

Согласно подозрениям, в период эпидемии посыльные сообщили "Битуах Леуми", что были отправлены в неоплачиваемый отпуск, получив тем самым право на получение пособия по безработице. Параллельно они продолжали работать посыльными, получая зарплату наличными в конверте.

На текущий момент следователи обеих структур допросили более 15 посыльных.

Также сегодня был задержан директор компании "Премиум Шлихуйот" Лиор Свиса, создавший около 40 фиктивных компаний, от лица которых он выступал субподрядчиком Wolt. Компании использовались им для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов.

В общей сложности в компаниях Свисы работали около 1300 посыльных. Значительная часть посыльных работала в компаниях без оформления или с частичным оформлением и неофициальной доплатой наличными. Те, что были оформлены, в период эпидемии были отправлены в неоплачиваемый отпуск и продолжали работать "по-черному".