Минфин: "материнский штраф" в Израиле – 28% зарплаты

Главный экономист министерства финансов Шира Гринберг опубликовала результаты исследования, посвященного оценке различия в оплате труда мужчин и женщин в стране.

Согласно исследованию, с рождением первого ребенка еврейская женщина в Израиле теряет в среднем 30% дохода, и даже через десять лет ее доход все еще в среднем на 27% меньше, чем если бы она продолжала карьерный рост без рождения детей.

В большей степени этот "штраф" – следствие не столько дискриминации непосредственно в зарплате, сколько перехода на неполную ставку, ограничения поиска работы рабочими ставками недалеко от дома, выбора менее доходных профессий.

У арабских женщин в Израиле "материнский штраф" – 35%. При этом доход падает или исчезает сразу после свадьбы, и большая часть "штрафа" приходится на уход с рынка труда.

В среднем "материнский штраф" в Израиле составляет 28%. Для сравнения, в Германии этот показатель – 61%, в Австрии – 51%, в Великобритании – 44%, в США – 31%. Лучше чем в Израиле ситуация в этом плане в первую очередь в скандинавских странах – Швеции (26%), Финляндии (25%), Дании (21%).

Также следует отметить, что разница между женской и мужской занятостью в Израиле вдвое ниже среднего по OECD, тогда как разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами, работающими на полную ставку, вдвое выше среднего по OECD.