Половина дополнительного финансирования пособий по инвалидности пойдет из бюджета минпроса

Министерство финансов представило на утверждение финансовой комиссии Кнессета список бюджетных переводов на общую сумму 1,6 миллиарда шекелей из неиспользованных бюджетов за 2020 год.

Из этой суммы 1 миллиард шекелей планируется направить на дополнительное финансирование пособий по инвалидности в рамках, на которое государство согласилось в рамках договоренности с организациями, защищающими права людей с ограниченными возможностями.

Остальные средства пойдут на финансирование реформы в сфере работы с инвалидами ЦАХАЛа (129 млн шекелей), на дотации муниципалитетам (297 млн) и на обеспечение охраны еврейских жителей квартала Шейх Джарах (Шимон а-Цадик) в Иерусалиме.

Согласно запросу минфина, около полумиллиарда шекелей на финансирование пособий планируется взять из бюджета министерства просвещения.