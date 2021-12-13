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NEWSru.co.il :: Экономика13 декабря 2021 г., 08:02

США отклонили просьбу Израиля ускорить поставку самолетов-дозаправщиков

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США отклонили просьбу Израиля ускорить поставку самолетов-дозаправщиков

Министерство обороны США отклонило запрос Армии обороны Израиля об ускорении поставки двух из четырех новых самолетов-дозаправщиков, покупка которых была одобрена правительством в начале 2021 года, утверждает обозреватель газеты "Едиот Ахронот" и портала ynet Йоси Йегошуа.

Согласно Йегошуа, по существующему графику 4 самолета-дозаправщика KC-46 должны быть поставлены через четыре года. При этом, хотя закупка санкционирована правительствами обеих стран, сделка до сих пор официально не подписана.

О том, что запрос был подан, сообщалось в октябре 2021 года. Газета "Исраэль а-Йом" писала тогда, что Израиль просит получить два самолета немедленно и еще четыре – в ближайшие два года, поскольку имеющиеся у ЦАХАЛа старые переоборудованные самолеты-дозаправщики Boeing-707 отсчитывают уже седьмой десяток.


Получение новых современных всепогодных самолетов-дозаправщиков (приняты на вооружение ВВС США в 2013 году), способных нести 94 тонны топлива для дозаправки и оснащенных, среди прочего, защитой от электромагнитных импульсов, существенно расширяет поле деятельности израильских ВВС и критически необходимо в случае необходимости нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

Напомним, что государственный департамент США одобрил запрос Израиля на покупку самолетов-дозаправщиков нового поколения KC-46 производства концерна Boeing в марте 2020 года. ВВС ЦАХАЛа могут получить 8 самолетов-дозаправщиков общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов, став первым покупателем KC-46 после ВВС США, на вооружении которых самолет находится с 2013 года.

До тех пор США регулярно отвечали отказом на запросы Израиля по поводу KC-46, опасаясь, что самолеты будут использованы для нанесения ударов по Ирану. В результате ЦАХАЛ был вынужден покупать на вторичном рынке пассажирские самолеты и переоборудовать их в дозаправщиков. Только в июне 2019 года Пентагон дал добро на продвижение сделки.

В феврале комиссия правительства Израиля по оборонным закупкам дала ЦАХАЛу зеленый свет на покупку 4 самолетов дозаправщиков.

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