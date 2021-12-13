Суд по трудовым конфликтам снял запрет на забастовку в "Ракевет Исраэль"

Всеизраильский суд по трудовым конфликтам удовлетворил апелляцию рабочего комитета Израильской железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль") и снял запрет на забастовку, наложенный месяц назад окружным судом по трудовым конфликтам.

Вместе с тем, суд постановил, что рабком должен уведомить руководство компании о начале забастовки за 48 часов, чтобы дать ему возможность обратиться в суд.

Напомним, что еще в ноябре должен был быть введен в строй новый этап проекта электрификации железных дорог. Завершены работы по электрификации линии Ашкелон-Тель-Авив и дуги округа а-Шарон. Это должно позволить возобновление движения поездов на этих линиях по пятницам и субботам, а также увеличить пропускную способность в часы-пик.

Рабочий комитет "Ракевет Исраэль" объявил состояние трудового конфликта и отказывался вводить в строй завершенный проект, настаивая на подписании нового коллективного трудового договора. Завершение процесса электрификации должно привести к снижению потребности в рабочей силе и сокращению смен. Соответственно, встает вопрос увольнений и сокращения зарплат работников.

Действия рабочего комитета привели к задержке ввода проекта в строй. После того, как окружной суд по трудовым конфликтам запретил забастовку, было объявлено, что проект будет введен в строй 25 декабря. Возможность новой забастовки снова ставит пуск проекта под угрозу.