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NEWSru.co.il :: Экономика13 декабря 2021 г., 13:27

Агентство S&P предупредило о возможности снижения кредитного рейтинга Турции

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Агентство S&P предупредило о возможности снижения кредитного рейтинга Турции

Международное рейтинговое агентство S&P объявило о возможности снижении суверенного кредитного рейтинга Турции, находящегося на уровне B+.

"Предпринятая властями программа количественного смягчения и усиливающееся падение стоимости турецкой лиры увеличивают инфляционное давление. В результате инфляция может достичь значения в 25%-35% в год, а государственный долг увеличится на 8% от ВВП в дополнение к нашему предыдущему прогнозу", - говорится в заявлении.

Торговые площадки отреагировали на публикацию S&P дополнительным моментальным обвалом на 3% курса лиры. Турецкая валюта, и без того находящаяся в последние месяцы в свободном падении, торгуется уже в районе 14,3 лиры за доллар


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