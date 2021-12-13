Агентство S&P предупредило о возможности снижения кредитного рейтинга Турции

Международное рейтинговое агентство S&P объявило о возможности снижении суверенного кредитного рейтинга Турции, находящегося на уровне B+.

"Предпринятая властями программа количественного смягчения и усиливающееся падение стоимости турецкой лиры увеличивают инфляционное давление. В результате инфляция может достичь значения в 25%-35% в год, а государственный долг увеличится на 8% от ВВП в дополнение к нашему предыдущему прогнозу", - говорится в заявлении.

Торговые площадки отреагировали на публикацию S&P дополнительным моментальным обвалом на 3% курса лиры. Турецкая валюта, и без того находящаяся в последние месяцы в свободном падении, торгуется уже в районе 14,3 лиры за доллар