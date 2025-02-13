Минтранс продвигает установку камер, фиксирующих загрязняющие автомобили
время публикации: 13 февраля 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 21:37
Министерство транспорта опубликовало для ознакомления общественности черновик постановлений, разрешающих муниципалитетам устанавливать умные камеры для надзора за запретом на въезд загрязняющего транспорта в определенные зоны.
Камеры, позволяющие автоматически распознавать номера автомобилей-нарушителей, призваны облегчить создание "зон с пониженным уровнем вредных выбросов", аналогичных тем, которые уже действуют в Хайфе и Иерусалиме.