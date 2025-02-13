Недавний сбой систем электронных платежей в Израиле был следствием кибератаки

Представители компании "Шва", управляющей системой проведения платежей по кредитным картам в Израиле, сообщили, что произошедший в четверг утром технический сбой был результатом кибератаки.

В соответствии с заявлением компании "Шва", атака длилась примерно 26 минут, что привело к нарушениям авторизации транзакций. Специалисты компании быстро и профессионально отреагировали на атаку и в короткие сроки восстановили полную работоспособность систем.

Представитель компании Check Point, комментируя инцидент, отметил, что за подобными атаками в прошлом стояли иранские группировки, и вполне вероятно, что подобные ситуации повторятся в будущем.