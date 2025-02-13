Налоговый рекорд и угроза шатдауна в Израиле. Экономический обзор

Откуда взялись дополнительные 14 миллиардов шекелей, есть ли шанс на снижение НДС, и какой выбор предстоит сделать ультраортодоксальным партиям до конца марта.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов

Рекордный январь

На этой неделе министерство финансов сообщило, что в январе 2025 года был побит исторический рекорд налоговых поступлений. За один месяц в госказну поступили 62 миллиарда шекелей налогов – на 14 миллиардов больше, чем январе 2022 года, когда был установлен предыдущий рекорд.

Сама по себе данная новость, несомненно, позитивная. Но, порадовавшись за госказну, стоит ознакомиться с контекстом. Резкий рост налоговых поступлений в январе обусловлен существенными изменениями в налогообложении, продвигавшимися правительством, и вынудившими многих игроков на израильском рынке ускорить выполнение подлежащих налогообложению операций, чтобы успеть до вступления этих изменений в силу.

Основных изменений было три: повышение косвенных налогов (НДС и налоги на покупку автомобилей), введение налога на избыточную прибыль от капитала и введение налога на нераспределенную прибыль "фирм-кошельков".

О грядущем повышении косвенных налогов было известно сильно заранее, повышение НДС было утверждено еще весной, а повышение налога на электромобили было предусмотрено еще более ранним законодательством и смягчено только в последний момент. Поэтому к концу года население ускорило покупку автомобилей и жилья, и рост налоговых поступлений от них начался еще в декабре, но и часть январского роста объясняется покупками, сделанными в декабре. Но здесь следует четко понимать, что семья, купившая автомобиль в декабре 2024 года, чтобы сэкономить повышение налога, уже не купит автомобиль в 2025 году. Рекорд продаж автомобилей в ноябре-декабре приведет к провалу продаж и к недобору налога в последующие месяцы. Общая сумма налоговых поступлений, разумеется, вырастет, в первую очередь за счет повышения НДС на те товары и услуги, покупку которых невозможно было перенести с 2025 года на конец 2024 года, но не настолько, насколько можно представить, если смотреть только на январские показатели.

Введение налога на избыточную прибыль от капитала было и налога на нераспределенную прибыль "фирм-кошельков" до последнего момента оставалось предметом спора. В коммерческом секторе рассчитывали, что государство пойдет по пути, использованному в 2017 году, и чтобы получить налог с нераспределенной прибыли, предложит временно снизить налоговую ставку. Расчет оказался неверным, минфину удалось вместо "пряника" продавить "кнут" в виде беспрецедентного дополнительного налога на нераспределяемую прибыль.

По оценке минфина, эти два вместе принесли 10 миллиардов шекелей еще до вступления в силу. Чтобы избежать лишнего налогообложения в 2025 году, обладатели годового дохода более 721 тысячи шекелей в год ускорили распределение дивидендов, а часть владельцев фирм-кошельков вывела нераспределенную прибыль в виде зарплаты, чтобы избежать дополнительной бюрократии.

Но и здесь следует учитывать, что в обычный год налог на распределяемые дивиденды приносит в госказну около 9-10 миллиардов шекелей. Немалая часть из тех 10 миллиардов, которые государство получило в январе – те самые выплаты, которые должны были быть распределены на весь год.

Поэтому делать выводы о том, сколько в итоге государство получит от изменений в налогообложении, пока что слишком рано. Январский рекорд – одноразовое событие, за которым последует определенное снижение.

И уж тем более рано на основании этого рекорда предлагать отмену той части мер консолидации госбюджета, которая до сих пор не утверждена (речь идет о 10,1 млрд шекелей, включая снижение зарплат госслужащих и списание одного дня оздоровительных), или предлагать снизить обратно НДС, как это сделал глава национального совета по экономике профессор Ави Симхон.

Среди прочего, проблема с играми с НДС в том, что продавцы используют повышение налога как прикрытие для повышения цен существенно большего, чем само повышение налога. Последние данные "Лобби 99" показали, что при повышении НДС в январе 2025 года цены на продукты питания выросли в среднем на 2,9%, а в некоторых торговых сетях – на 5%. Но опыт прошлых лет показывает, что снижение НДС не приведет к снижению цен.

Угроза шатдауна в Израиле

В любом случае, прежде чем говорить о снижении НДС, правительству нужно утвердить государственный бюджет, потому что на текущий момент государство живет по 1/12 исходного госбюджета 2024 года (без последующих добавок), составлявшего 514 миллиардов шекелей, тогда как текущие нужды государства оцениваются в 620 миллиардов шекелей.

Это не первый раз, когда страна начинает год без утвержденного госбюджета, но до сих пор никогда не было столь огромного разрыва между бюджетами. Рекордная в истории страны разница в 106 миллиардов шекелей между "бюджетом-продолжением" и необходимым бюджетом, означает, что каждый месяц без утвержденного госбюджета государство вынуждено тратить на 8,3 миллиардов шекелей меньше, чем ему необходимо.

Уже сейчас государство вынуждено задерживать выплаты подрядчикам в инфраструктурных проектах, а сценарий, при котором бюджет не будет принят до конца марта и будут объявлены выборы в Кнессет, грозит парализацией значительной части государственных служб по аналогии с американским шатдауном.

Основным камнем преткновения на пути к утверждению госбюджета остается требование ультраортодоксальных партий принять сначала удовлетворяющий их требованиям закон о призыве. Вместе с тем, из-за того, что продолжает действовать "бюджет-продолжение", не предусматривающий наличия коалиционных денег, выплаты ученикам йешив и колелей сократились почти вдвое. Это является определенным стимулом для ультраортодоксальных политиков не затягивать решение вопроса и не доводить дело до развала правительства, поскольку в таком случае коалиционные деньги они дождутся не раньше конца года.