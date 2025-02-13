x
13 февраля 2025
|
последняя новость: 08:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 февраля 2025
|
13 февраля 2025
|
последняя новость: 08:08
13 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Утверждена поправка к "закону Тиби", урезающая право пассажиров на компенсацию от авиакомпаний

Авиация
Компенсации и выплаты
Законы
время публикации: 13 февраля 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 07:09
Утверждена поправка к "закону Тиби", урезающая право пассажиров на компенсацию от авиакомпаний
Avshalom Sassoni/Flash90

Несмотря на то, что большая часть иностранных авиакомпаний вернулась или объявила о своем возвращении на израильские маршруты, Кнессет утвердил в итоговом чтении поправку к Закону об услугах авиаперевозок ("закон Тиби"), касающуюся его действия в условиях военного времени.

Поправка освобождает авиакомпании от выплаты компенсации сверх возврата стоимости билетов, сокращает количество оплачиваемых ночей в отеле до двух, а период уведомления, дающий право на компенсацию – с 14 дней до 3 дней.

В случае отмены полетов, авиакомпания будет обязана обеспечить билеты в схожее место назначения, а не в исходное место назначения.

Поправка будет вступать в силу по решению министра транспорта на период до 60 дней за раз.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 января 2025

Минфин Израиля окажет помощь авиакомпаниям, летающим в США