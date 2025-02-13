Утверждена поправка к "закону Тиби", урезающая право пассажиров на компенсацию от авиакомпаний
время публикации: 13 февраля 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 07:09
Несмотря на то, что большая часть иностранных авиакомпаний вернулась или объявила о своем возвращении на израильские маршруты, Кнессет утвердил в итоговом чтении поправку к Закону об услугах авиаперевозок ("закон Тиби"), касающуюся его действия в условиях военного времени.
Поправка освобождает авиакомпании от выплаты компенсации сверх возврата стоимости билетов, сокращает количество оплачиваемых ночей в отеле до двух, а период уведомления, дающий право на компенсацию – с 14 дней до 3 дней.
В случае отмены полетов, авиакомпания будет обязана обеспечить билеты в схожее место назначения, а не в исходное место назначения.
Поправка будет вступать в силу по решению министра транспорта на период до 60 дней за раз.
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