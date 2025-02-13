Утверждена поправка к "закону Тиби", урезающая право пассажиров на компенсацию от авиакомпаний

Несмотря на то, что большая часть иностранных авиакомпаний вернулась или объявила о своем возвращении на израильские маршруты, Кнессет утвердил в итоговом чтении поправку к Закону об услугах авиаперевозок ("закон Тиби"), касающуюся его действия в условиях военного времени.

Поправка освобождает авиакомпании от выплаты компенсации сверх возврата стоимости билетов, сокращает количество оплачиваемых ночей в отеле до двух, а период уведомления, дающий право на компенсацию – с 14 дней до 3 дней.

В случае отмены полетов, авиакомпания будет обязана обеспечить билеты в схожее место назначения, а не в исходное место назначения.

Поправка будет вступать в силу по решению министра транспорта на период до 60 дней за раз.