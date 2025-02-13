Верховный суд освободил кибуцы от платы за передачу владения недвижимостью их членам
время публикации: 13 февраля 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 08:55
Верховный суд удовлетворил апелляцию 17 галилейских кибуцев и постановил, что они не должны платить региональному совету Верхней Галилеи пошлину на прирост стоимости недвижимости при переоформлении недвижимости кибуца на имя его членов.
Судьи согласились с позицией кибуцев, согласно которой при переоформлении права собственности с кибуца на его членов не происходит повышения стоимости недвижимости, и кибуц не имеет от этого никакой выгоды.
Таким образом Верховный суд изменил решения трех низших инстанций, включая окружной суд Нацерета и две апелляционные комиссии.