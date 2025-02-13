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Экономика

МАГАВ получил право штрафовать за незаконное проникновение на сельхозтерриторию

Сельское хозяйство
Штрафы
Криминал в арабском секторе
время публикации: 13 февраля 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 14:37
МАГАВ получил право штрафовать за незаконное проникновение на сельхозтерриторию
Wisam Hashlamoun/Flash90

В пятницу, 14 февраля, вступают в силу постановления, классифицирующие несанкционированный вход на сельскохозяйственную территорию в качестве административного правонарушения.

Постановления наделяют сотрудников пограничной полиции (МАГАВ) правом выписывать штрафы в следующих размерах:

Штраф за пешее проникновение на сельхозтерриторию – 1500 шекелей, за повторное нарушение – 2500 шекелей.

Штраф за проникновение на сельхозтерриторию верхом на животном (лошадь, осел, верблюд и т.д.) – 1000 шекелей за каждое животное, 1500 шекелей за каждое животное при повторном нарушении.

Штраф за проникновение на сельхозтерриторию на транспортном средстве – 2500 шекелей, за повторное нарушение – 3500 шекелей.

Постановления направлены на борьбу с хищением сельскохозяйственной продукции, наносящим серьезный ущерб фермерам.

Экономика
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