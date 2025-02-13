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Экономика

Трамп потребовал от Reuters и Politico вернуть миллионы в бюджет США

Дональд Трамп
США
Илон Маск
время публикации: 13 февраля 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 14:38
Трамп потребовал от Reuters и Politico вернуть миллионы в бюджет США
Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп потребовал у Reuters вернуть 9000000 долларов, которые, по его утверждению, были выплачены агентству министерством обороны США на изучение "масштабного введения в заблуждение". "Немедленно верните деньги!" – написал он в социальной сети Truth Social.

О том, что Reuters получило миллионы долларов из американского бюджета, сообщил глава ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск. По его словам, деньги шли на введение общественности в заблуждение и речь идет о мошенничестве.

Вернуть деньги президент потребовал и от сайта Politico. "Почему ему заплатили миллионы? Это подкуп прессы? Верните деньги налогоплательщикам! А сколько заплатили провальному New York Times? Не эти ли деньги удержали их на плаву? Они покупают прессу!" – написал он.

Экономика
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