Трамп потребовал от Reuters и Politico вернуть миллионы в бюджет США

Президент США Дональд Трамп потребовал у Reuters вернуть 9000000 долларов, которые, по его утверждению, были выплачены агентству министерством обороны США на изучение "масштабного введения в заблуждение". "Немедленно верните деньги!" – написал он в социальной сети Truth Social.

О том, что Reuters получило миллионы долларов из американского бюджета, сообщил глава ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск. По его словам, деньги шли на введение общественности в заблуждение и речь идет о мошенничестве.

Вернуть деньги президент потребовал и от сайта Politico. "Почему ему заплатили миллионы? Это подкуп прессы? Верните деньги налогоплательщикам! А сколько заплатили провальному New York Times? Не эти ли деньги удержали их на плаву? Они покупают прессу!" – написал он.