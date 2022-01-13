БАГАЦ отклонил иск с требованием освободить предпринимателей от возврата неположенных дотаций

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил иск организации "Байт Хеврати" против налогового управления и министерства финансов по поводу дотаций, выплаченных государством в период с лета 2020 года по весну 2021 года в рамках программы по преодолению вызванного эпидемией кризиса.

В рамках иска организация требовала освободить предпринимателей, получивших дотации несмотря на несоответствие требованиям для их получения, от необходимости вернуть их государству.

Судьи Нил Гендель, Анат Барон и Йосеф Эльрон постановили, что не видят причины для отмены или приостановки требования налогового управления вернуть неположенные выплаты.

По данным налогового управления, на текущий момент 48 тысяч предпринимателей вернули около 1,2 миллиарда шекелей дотаций. Срок возврата неположенных дотаций без применения санкций со стороны государства был продлен до 31 марта 2022 года.