Саудовская Аравия обеспечит половину потребности Польши в нефти, вытесняя Россию

Саудовская государственная нефтедобывающая компания Aramco подписала договор о поставке в Польшу 370 тысяч баррелей нефти в сутки, что покрывает около половины потребностей страны в нефти.

Кроме того, Aramco купит 30% акций Гданьского нефтеперерабатывающего завода.

Договор с Саудовской Аравией позволит Польше продолжить сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей, используемых Москвой в качестве политического рычага.

Для Саудовской Аравии данный договор стал первым масштабным выходом на рынок, до сих пор считавшийся российской "вотчиной".