Саудовская Аравия обеспечит половину потребности Польши в нефти, вытесняя Россию
Саудовская государственная нефтедобывающая компания Aramco подписала договор о поставке в Польшу 370 тысяч баррелей нефти в сутки, что покрывает около половины потребностей страны в нефти.
Кроме того, Aramco купит 30% акций Гданьского нефтеперерабатывающего завода.
Договор с Саудовской Аравией позволит Польше продолжить сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей, используемых Москвой в качестве политического рычага.
Для Саудовской Аравии данный договор стал первым масштабным выходом на рынок, до сих пор считавшийся российской "вотчиной".
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