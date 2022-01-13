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NEWSru.co.il :: Экономика13 января 2022 г., 09:15

Саудовская Аравия обеспечит половину потребности Польши в нефти, вытесняя Россию

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Саудовская Аравия обеспечит половину потребности Польши в нефти, вытесняя Россию

Саудовская государственная нефтедобывающая компания Aramco подписала договор о поставке в Польшу 370 тысяч баррелей нефти в сутки, что покрывает около половины потребностей страны в нефти.

Кроме того, Aramco купит 30% акций Гданьского нефтеперерабатывающего завода.

Договор с Саудовской Аравией позволит Польше продолжить сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей, используемых Москвой в качестве политического рычага.

Для Саудовской Аравии данный договор стал первым масштабным выходом на рынок, до сих пор считавшийся российской "вотчиной".


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