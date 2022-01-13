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NEWSru.co.il :: Экономика13 января 2022 г., 11:17

Госслужащим запретят записывать разговоры без согласия второй стороны

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Директор управления госслужащих Даниэль Гершковиц издал указ, запрещающий государственным служащим записывать на аудио и видеоустройства разговоры с другими работниками или с начальством без согласия второй стороны, за исключением особых случаев.


Теперь подобная запись будет считаться дисциплинарным нарушением.

Исключением из правила будет "разумное основание предполагать, что запись разговора оправдана с целью раскрытия нарушений в сфере трудовых отношений или для раскрытия преступлений".

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