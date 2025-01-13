"Арома" повышает цены, меню в Тель-Авиве подорожает сильнее

Сеть кафе "Арома" объявила о повышении цен в своем меню на 4% в среднем за исключением отдельных позиций.

Без изменений останутся цены на холодный кофе, шейки, соки, выпечку и боулы.

В своих филиалах в Тель-Авиве сеть повысит цены на 7,7% "из-за особых тель-авивских затрат".

Кофе с выпечкой подорожает с 22 шекелей до 25 шекелей по всей стране и 26 шекелей в Тель-Авиве, маленький капучино подорожает с 12 до 13 шекелей, а большой – с 14 до 15 шекелей, эспрессо – с 9 до 10 шекелей, а американо – с 12 до 13 шекелей.

В сети подчеркнули, что кофе с бутербродом для сотрудников сил безопасности будет стоить 15 шекелей, как и до сих пор.

Напомним, что ранее о повышении цен объявили сети "Аркафе" и "Роладин".