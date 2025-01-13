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Экономика

В декабре 2024 года был побит рекорд импорта автомобилей в Израиль

Автомобили
Налоги
время публикации: 13 января 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 19:09
В декабре 2024 года был побит рекорд импорта автомобилей в Израиль
Yehuda Ben Itach/Flash90

Согласно данным объединения импортеров автомобилей, в декабре 2024 года в страну был ввезен 95 061 автомобиль, что на 83,8% больше, чем в декабре 2023 года и является абсолютным рекордом для импорта автомобилей в страну за отдельный месяц.

Как следствие, государство получило в декабре 4,1 миллиарда шекелей налога на покупку, вдвое больше ожидаемого.

В общей сложности за весь 2024 год в Израиль было импортировано 325 943 автомобиля, на 14,8% больше, чем в 2023 году. Доходы государства от импорта автомобилей составили 14,3 миллиарда шекелей. Еще 1,4 миллиарда налогов государство получило от налогов на запчасти для автомобилей.

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