В декабре 2024 года был побит рекорд импорта автомобилей в Израиль

Согласно данным объединения импортеров автомобилей, в декабре 2024 года в страну был ввезен 95 061 автомобиль, что на 83,8% больше, чем в декабре 2023 года и является абсолютным рекордом для импорта автомобилей в страну за отдельный месяц.

Как следствие, государство получило в декабре 4,1 миллиарда шекелей налога на покупку, вдвое больше ожидаемого.

В общей сложности за весь 2024 год в Израиль было импортировано 325 943 автомобиля, на 14,8% больше, чем в 2023 году. Доходы государства от импорта автомобилей составили 14,3 миллиарда шекелей. Еще 1,4 миллиарда налогов государство получило от налогов на запчасти для автомобилей.