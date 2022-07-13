В Стамбуле стартовали переговоры по экспорту украинского зерна
Днем в среду, 13 июля, в Стамбуле начались переговоры делегаций Украины, России, Турции и ООН. Стороны обсуждают условия разблокировки украинских портов и вывоза из Украины аграрной продукции.
РИА Новости передают, что переговоры закрыты для СМИ и точное место их проведения не сообщается.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев настроен оптимистично. Оптимизм также выражают "дипломатические источники" РИА Новости.
По оценкам Киева, в портах Украины в настоящее время заблокированы до 25 миллионов тонн зерна.
Москва требует возможности досматривать суда, "чтобы избежать контрабанды оружия". Киев, в свою очередь, просит, чтобы суда с зерном сопровождали турецкие корабли.
Тем временем в мире усиливается продовольственный кризис. Россию обвиняют в экспорте зерна из оккупированных регионов Украины. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы данные о том, что под контроль России перешли 22% сельскохозяйственных угодий Украины. Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в поджоге полей с пшеницей на границе с Херсонской областью.
Накануне в Киеве заявляли, что после того, как остров Змеиный перешел под контроль Украины, существует надежда увеличить экспорт зерна на 500 тысяч тонн в месяц. Министерство инфраструктуры Украины объявило, что по рукаву Быстрый дунайской дельты к трем украинским портам на Дунае в последние дни прошли уже 16 судов. При этом пропускная способность открывшегося маршрута – всего четыре судна в сутки.
Согласно заявлению украинского министерства инфраструктуры, экспорт продукции из Украины до войны составлял 8 миллионов тонн в месяц. В апреле Украине удалось вывезти всего 2,5 миллиона тонн.
В Стамбуле пройдут переговоры по экспорту украинского зерна
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