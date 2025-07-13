Ynet: создание "гуманитарного города" в Рафиахе обойдется в 10-15 миллиардов шекелей

Стоимость создания в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, "гуманитарного города", рассчитанного на проживание полумиллиона человек, составит 10-15 миллиардов шекелей, пишет Ynet со ссылкой на неких высокопоставленных израильских чиновников.

В публикации Надава Эяля сказано, что министр финансов Бецалель Смотрич уже одобрил план на сотни миллионов шекелей. Но чиновники, на которых ссылается Ynet, заявляют, что итоговые расходы будут гораздо большими. В правительстве обсуждается тема компенсации этих расходов арабскими странами. Но на данном этапе вероятность того, что арабские страны согласятся компенсировать Израилю расходы на восстановление сектора Газы и создание "гуманитарного города" в Рафиахе, оценивается как невысокая.

"Гуманитарный город" в Рафиахе задуман как огромный палаточный лагерь, в котором будут размещаться сотни тысяч жителей сектора Газы. Ранее сообщалось, что за безопасность этого города будет отвечать вооруженная группировка Абу Шабаба. Израиль, со своей стороны, планирует обеспечивать регулярные поставки гуманитарной помощи в этот район.