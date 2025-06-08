Израильские СМИ опубликовали интервью с Абу Шабабом, контролирующим часть Рафиаха

Военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош опубликовал интервью с Ясиром Абу Шабабом, недавно заявившим, что он создал на востоке Рафиаха (Рафаха) зону без ХАМАСа и контролирует этот район, командуя "Народным ополчением".

Полный текст интервью (в виде письменных вопросов-ответов) опубликован на странице Дорона Кадоша в соцсети Х: часть 1, часть 2.

Абу Шабаб рассказал, что сотрудничает с Палестинской администрацией в сфере безопасности, утверждает, что принимает десятки семей, ищущих безопасное убежище, каждый день. Он также заявил: "Мы требуем безопасного прохода десятков тысяч под международным наблюдением".

Отрицая получение финансирования от ПА, Абу Шабаб заявляет, что не работает с властями Израиля. Он утверждает, что его боевики не используют израильское оружие, и называет целью своей группировки "защиту палестинцев от террористов ХАМАСа".

Ясир Абу Шабаб не отвергает возможность сотрудничества с Израилем в будущем, но подчеркивает, что речь может идти только о сотрудничестве гуманитарного характера.

Он назвал "пропагандой" обвинения лидера НДИ Авигдора Либермана в связях с "Исламским государством".

Отвечая на вопросы Кадоша, Абу Шабаб сообщил, что в его группировке есть сотни "солдат" и сотни "волонтеров". Он также заявил, что его "солдаты" не стреляли пока в боевиков ХАМАСа, хотя и подвергались нападениям со стороны ХАМАСа.

Он сказал, что в контролируемом им районе получают международную гуманитарную помощь, но подчеркнул, что число жителей района растет, и помощи нужно больше. Абу Шабаб подтвердил, что стремится к контролю над большей частью территории сектора Газы.

Отметим, что интервью с Ясиром Абу Шабабом также опубликовал 8 июня на своем YouTube-канале журналист Эмиль Шлеймович. Вопросы и ответы по большей части не совпадают с вопросами и ответами, опубликованными Дороном Кадошем.