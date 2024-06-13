Экзит Эхуда Барака: инвестфонд из США хочет купить за $1 млрд израильскую компанию кибероружия

Частный инвестиционный фонд из США, специализирующийся на инвестициях в оборонные компании, ведет переговоры о покупке израильской компании Paragon Solutions, разрабатывающие кибероружие, сообщает "Глобс".

Согласно изданию, сумма сделки составит 700 миллионов до 1,1 миллиарда долларов США

Paragon Solutions была основана в 2019 году бывшим командиром подразделения военной разведки 8200 бригадным генералом запаса Эхудом Шнеурсоном, и двумя выходцами из того же подразделения – Иданом Нуриком и Игорем Богудловым. В качестве "ангела", финансировавшего стартап на первом этапе его существования, был экс-премьер-министр Эхуд Барак, владеющий несколькими процентами акций. Среди других инвесторов компании – венчурные фонды Battery Ventures, Red Dot Capital Partners и Йорам Орон.

Следует подчеркнуть, что данная сделка должна быть одобрена департаментом оборонного экспорта в министерстве обороны.