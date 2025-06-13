Израиль поднялся на 15 позиций в рейтинге гендерного равенства

Согласно рейтингу гендерного равенства, ежегодно публикуемому Всемирным экономическим форумом, за последний год Израиль поднялся на 15 позиций и занимает 76-е место из 148.

Рейтинг составляется на основании показателей в четырех категориях: участие в экономике и карьерные возможности; образование; здравоохранение и выживание; политическое влияние.

В категории участия в экономике и карьерных возможностях Израиль занял 50-е место. В категории образования Израиль набрал максимальный балл с еще 33 странами. В категории политического влияния Израиль только 104-й.

Оценка выставляется на основании фактической ситуации, а не предоставляемых законом возможностей.

Первые три места мирового рейтинга гендерного равенства, как и год назад, занимают Исландия, Финляндия и Норвегия.

Великобритания переместилась с 14-й позиции на 4-ю, оттеснив Новую Зеландию на 5-ю строчку.

США на 42 месте, Иордания – на 122, Иран – на 145