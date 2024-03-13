Кнессет утвердил обновленный госбюджет на 2024 год

В среду, 13 марта, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтении был одобрен обновленный госбюджет на 2024 год. 62 депутата проголосовали "за", 55 – "против". Продолжается голосование по сопутствующим законопроектам.

Общая сумма госбюджета на 2024 год – 584,1 миллиарда шекелей. В связи с военными расходами, существенно повысившими траты государства на различные цели, утвержденный в мае 2023 года проект бюджета на 2024 год был перекроен и увеличен на 70,4 миллиарда шекелей. 55 миллиардов шекелей из государственного бюджета пойдут на военные нужды, 15,5 миллиардов шекелей – на гражданские нужды страны.

Для финансирования возросших из-за войны расходов бюджет большинства государственных министерств и ведомств был урезан на 5%: существенно пострадало финансирование программы борьбы с преступностью в арабском секторе, бюджет организаций ЛГБТ+, программа помощи и поддержки выходцев из Эфиопии и многие другие социально значимые проекты.

Кроме того, утверждено увеличение дефицита государственного бюджета до 6,6% от ВВП вместо указанных в изначальном (утвержденном в мае прошлого года) проекте бюджета на 2024 год 2,25% от ВВП: эта разница позволит правительству финансировать дополнительные расходы, связанные с продолжением военных действий.

Будет заморожен размер средней заработной платы, на основании которого расчитываются выплаты в "Битуах Леуми" и налог на здравоохранения, размер налога на здравоохранение ("мас бриют" вырастет с 5% до 5,165%, будут заморожены оздоровительные выплаты на 2024 год, и один день из оздоровительных выплат у всех наемных работников будет вычтен в пользу финансирования службы резервистов.

После некоторых колебаний министр сельского хозяйства Ави Дихтер поддержал проект госбюджета. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал ему разрешить бюджетный кризис в сельском хозяйстве к Песаху.

Против проголосовали министры от "Кахоль Лаван" – Бени Ганц и Гади Айзенкот, а также министры от "А-Ямин Мамлахти" Гидеон Саар и Ифат Шаша-Битон. Министр Хили Трупер отсутствовал при некоторых голосованиях.

Глава оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Самый секторальный, оторванный от реальности и беспорядочный бюджет в истории Государства Израиль был одобрен голосами трусов. Не отчаивайтесь. Это последний бюджет, который примет данное правительство. В следующий раз здесь будет правительство, которое примет бюджет, который будет заботиться об израильском среднем классе, резервистах, владельцах бизнеса, кадровых военных и молодых родителях".