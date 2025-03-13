В Израиле начнет действовать международная программа лояльности Lego

Компания "Тор Груп", владеющая франшизой на магазины LEGO в Израиле, намерена в ближайшие недели запустить в стране международную программу лояльности LEGO Insiders.

Клуб клиентов LEGO Insiders предоставляет возможность накапливать баллы при покупке наборов LEGO, которые затем можно потратить в магазинах этого бренда.

Членство в клубе является бесплатным и помимо баллов, дает доступ к предпродажам , право на получение подарков при покупке определенных моделей, скидки на билеты в парки Legoland.