В Израиле начнет действовать международная программа лояльности Lego
время публикации: 13 марта 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 08:32
Компания "Тор Груп", владеющая франшизой на магазины LEGO в Израиле, намерена в ближайшие недели запустить в стране международную программу лояльности LEGO Insiders.
Клуб клиентов LEGO Insiders предоставляет возможность накапливать баллы при покупке наборов LEGO, которые затем можно потратить в магазинах этого бренда.
Членство в клубе является бесплатным и помимо баллов, дает доступ к предпродажам , право на получение подарков при покупке определенных моделей, скидки на билеты в парки Legoland.