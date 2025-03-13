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Экономика

В Израиле начнет действовать международная программа лояльности Lego

Дети
время публикации: 13 марта 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 08:32
В Израиле начнет действовать международная программа лояльности Lego
Diane Bondareff/AP Images for

Компания "Тор Груп", владеющая франшизой на магазины LEGO в Израиле, намерена в ближайшие недели запустить в стране международную программу лояльности LEGO Insiders.

Клуб клиентов LEGO Insiders предоставляет возможность накапливать баллы при покупке наборов LEGO, которые затем можно потратить в магазинах этого бренда.

Членство в клубе является бесплатным и помимо баллов, дает доступ к предпродажам , право на получение подарков при покупке определенных моделей, скидки на билеты в парки Legoland.

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