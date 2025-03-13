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Экономика

Рав Рентген заплатит половину долга Налоговому управлению и "Битуах Леуми", остальное спишут

Налоги
Судебные решения
Банкротство
время публикации: 13 марта 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 07:16
Рав Рентген заплатит половину долга Налоговому управлению и "Битуах Леуми", остальное спишут
. Photo by Jorge Novominsky/Flash90

Беэр-Шевский мировой суд утвердил соглашение о реструктуризации долгов раввина-каббалиста Яакова Ифаргана (рав Рентген) и его жены Рухамы налоговому управлению и Ведомству национального страхования ("Битуах Леуми").

По соглашению, супруги Ифарган выплатят 18,7 миллиона шекелей налоговому управлению и 540 тысяч шекелей Битуах Леуми из общего долга в 38 миллионов шекелей. Остальная сумма будет списана.

Долг образовался в 2021 году, когда суд признал подарки раввину за участие в церемониях активным доходом, подлежащим налогообложению, а не пожертвованием.

Кроме того, рав Рентгнен все еще остается должен 3 миллиона шекелей банкам "Апоалим" и "Леуми".

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