Рав Рентген заплатит половину долга Налоговому управлению и "Битуах Леуми", остальное спишут

Беэр-Шевский мировой суд утвердил соглашение о реструктуризации долгов раввина-каббалиста Яакова Ифаргана (рав Рентген) и его жены Рухамы налоговому управлению и Ведомству национального страхования ("Битуах Леуми").

По соглашению, супруги Ифарган выплатят 18,7 миллиона шекелей налоговому управлению и 540 тысяч шекелей Битуах Леуми из общего долга в 38 миллионов шекелей. Остальная сумма будет списана.

Долг образовался в 2021 году, когда суд признал подарки раввину за участие в церемониях активным доходом, подлежащим налогообложению, а не пожертвованием.

Кроме того, рав Рентгнен все еще остается должен 3 миллиона шекелей банкам "Апоалим" и "Леуми".