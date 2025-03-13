"Эгед" будет контролировать все линии трамвая в Гуш-Дане

Компания "Эгед", уже обслуживающая "красную" линию Тель-Авивского трамвая, объявлена победителем тендера на обслуживание "зеленой" и "фиолетовой" линий.

Компания получила право на обслуживание линий на десять лет с опцией продления еще на десять лет.

Помимо собственно линий компания будет обслуживать центры обслуживания клиентов и центры управления и контроля.

Напомним, что в феврале 2025 года номпания НЕТА и министерство транспорта сообщили об очередной задержке во вводе в строй "зеленой" ветки трамвая в Гуш-Дане, который должен соединить Ришон ле-Цион и Холон с Тель-Авивом и Герцлией.

Изначально "зеленая" ветка должна была начать работать в 2027 году. Осенью 2024 года минтранс сообщил о сдвиге сроков на 2029 год, а теперь полное введение в строй ожидается только в 2030 году.

В 2028 году планируется ввести в строй только южный отрезок линии, между Ришон ле-Ционом и улицей Левински в Тель-Авиве.

"Фиолетовая" ветка трамвая, соединяющая Тель-Авив, Гиватаим, Рамат-Ган, Гиват-Шмуэль, Кирьят-Оно, Ор-Йегуду, Йегуд-Моносон и Гиват-Шмуэль должна начать работать летом 2028 года.