Румыния будет поставлять Израилю пшеницу в кризисных ситуациях в обмен на технологии

Министр сельского хозяйства Израиля Ави Дихтер и директор управления чрезвычайных ситуаций Румынии Георгиан Поп подписали протокол о намерениях, направленный на укрепление продовольственной безопасности.

В рамках соглашения Израиль будет обеспечивать Румынию сельскохозяйственными технологиями и знаниями в обмен на резервирование поставок пшеницы в случае чрезвычайных ситуаций.

Это четвертое подобное соглашение, подписанное после кризиса на рынке зерновых, вызванного нападением России на Украину. Ранее были подписаны схожие соглашения с Азербайджаном, Казахстаном и Марокко.