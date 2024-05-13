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Румыния будет поставлять Израилю пшеницу в кризисных ситуациях в обмен на технологии

время публикации: 13 мая 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 06:59
Румыния будет поставлять Израилю пшеницу в кризисных ситуациях в обмен на технологии
Правительственное пресс-бюро Израиля

Министр сельского хозяйства Израиля Ави Дихтер и директор управления чрезвычайных ситуаций Румынии Георгиан Поп подписали протокол о намерениях, направленный на укрепление продовольственной безопасности.

В рамках соглашения Израиль будет обеспечивать Румынию сельскохозяйственными технологиями и знаниями в обмен на резервирование поставок пшеницы в случае чрезвычайных ситуаций.

Это четвертое подобное соглашение, подписанное после кризиса на рынке зерновых, вызванного нападением России на Украину. Ранее были подписаны схожие соглашения с Азербайджаном, Казахстаном и Марокко.

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