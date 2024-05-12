x
12 мая 2024
|
последняя новость: 21:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 мая 2024
|
12 мая 2024
|
последняя новость: 21:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Air Canada сообщает об отмене до августа рейсов в Израиль

время публикации: 12 мая 2024 г., 20:47 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 20:51
Air Canada сообщает об отмене до августа рейсов в Израиль
AP Photo/Armando Franca

Национальный авиаперевозчик Канады Air Canada сообщила, что все ее рейсы в Израиль отменяются до 5 августа. Первоначально решение о приостановке полетов было принято после удара, нанесенному по Израилю Ираном.

Несколько дней назад американская авиакомпания United Airlines сообщила, что ее полеты в Израиль возобновятся не ранее 1 июня. В июне же возобновятся полеты еще одного перевозчика из США – Delta. Полеты American Airlines отменены до октября 2024 года.

Таким образом, израильская авиакомпания "Эль-Аль" по меньшей мере в ближайшие недели будет единственным авиаперевозчиком, совершающим прямые авиарейсы между еврейским государством и Северной Америкой.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 апреля 2024

Компания Air Canada сообщила, что возобновит полеты в Израиль не раньше июля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 апреля 2024

Авиакомпания United Airlines отложила возобновление полетов в Израиль