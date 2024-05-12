Air Canada сообщает об отмене до августа рейсов в Израиль

Национальный авиаперевозчик Канады Air Canada сообщила, что все ее рейсы в Израиль отменяются до 5 августа. Первоначально решение о приостановке полетов было принято после удара, нанесенному по Израилю Ираном.

Несколько дней назад американская авиакомпания United Airlines сообщила, что ее полеты в Израиль возобновятся не ранее 1 июня. В июне же возобновятся полеты еще одного перевозчика из США – Delta. Полеты American Airlines отменены до октября 2024 года.

Таким образом, израильская авиакомпания "Эль-Аль" по меньшей мере в ближайшие недели будет единственным авиаперевозчиком, совершающим прямые авиарейсы между еврейским государством и Северной Америкой.