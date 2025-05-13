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Экономика

Управление ценных бумаг ограничило маркетинг альтернативных инвестиционных инструментов

время публикации: 13 мая 2025 г., 11:23 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 11:23
Управление ценных бумаг ограничило маркетинг альтернативных инвестиционных инструментов
Tomer Neuberg/Flash90

Израильское управление по ценным бумагам опубликовало во вторник, 13 мая, новые правила маркетинга альтернативных инструментов, ограничивающие возможности их продвижения инвестиционными компаниями.

Согласно новым правилам, инвестиционным компаниями запрещено публиковать рекламу, содержащую такую информацию о фондах альтернативных инвестций, как комиссионные за управление, структура активов и срок инвестиций. Правила распространяются на все структуры, включая иностранные, рекламирующие свои продукты инвесторам в Израиле.

Правила касаются объявлений об инструментах коллективных инвестиций, на который не распространяется Закон о коллективных инвестициях в доверительном управлении, то есть инвестиционных фондов, занимающиеся кредитованием в сфере недвижимости, хедж-фондов и т.д.

Экономика
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