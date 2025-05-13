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Экономика

Суд: "Глупость клиента не освобождает страховую компанию от выплат по полису"

время публикации: 13 мая 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 09:05
Суд: "Глупость клиента не освобождает страховую компанию от выплат по полису"
AP Photo/Jean-Francois Badias

Клиент страховой компании "Ахшара", подавший иск о дорожной аварии, соврал ей, что у него имеются снимки с места инцидента.

Факт вранья открылся, когда страховая компания попыталась отказать ему в выплате, утверждая, что он выдумал обстоятельства аварии, и он обратился в суд, представив в суде те самые снимки.

Суд первой инстанции принял сторону страховой компании, освободив ее от выплаты покрытия по полису, однако Окружной суд отменил это решение.

Судья Ицхак Коэн отметил, что истец действовал глупо и врал страховой компании, однако в сложившихся обстоятельствах его ложь не имела никакого отношения к праву на получение выплаты, а "глупость клиента не является причиной, освобождающей страховую компанию от выплаты".

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