Минфин и минстрой договорились о резком сокращении программы "Квартира со скидкой"

Министерство финансов настаивало на полной отмене программ "Квартира со скидкой" во всех ее вариациях, тогда как министерство строительства добивалось их сохранения с минимальными изменениями.

В итоге сторонами было согласовано резкое сокращение программы. По новым условиям, из нее будут вычеркнуты около 30 тысяч единиц жилья, входивших в планы Земельного управления на 2026-2027 годы.

Согласно новым условиям, программа будет реализовываться только в населенных пунктах / кварталах, в которых стоимость квадратного метра недвижимости не превышает 20 тысяч шекелей, и которые относятся к 1-4 социоэкономическим кластерам.

Эти два условия практически полностью исключают из программы не только Гуш-Дан, но все пространство "от Хадеры до Гедеры".

Окончательное решение должно быть принято в конце текущей недели. При этом против него выступают как руководство Земельного управления, так и органы местной власти (Центр местной власти и Форум 15 городов).