x
13 мая 2025
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 мая 2025
|
13 мая 2025
|
последняя новость: 13:23
13 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Вход в парки водных аттракционов резко подорожал

Дети
Цены
время публикации: 13 мая 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 11:59
Вход в парки водных аттракционов резко подорожал
Yonatan Sindel/Flash90

Приближение летних каникул и очередной отмены полетов за границу стали поводом для израильских парков водных аттракционов существенно повысить цены по сравнению с прошлым годом

Как сообщает портал ynet, за исключением эйлатских парков You Splash и Waterland, все остальные водные парки повысили цены в интервале от 5% до 30%.

Без скидок один билет в парк обойдется этим летом в 115-160 шекелей. Наличие клубных карт ("Хевер", "Бе-Ацдаа", "Беяхад Бишвильха" и т.д.) позволяет снизить цену до 45-95 шекелей, в зависимости от клуба и парка.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook