Вход в парки водных аттракционов резко подорожал

Приближение летних каникул и очередной отмены полетов за границу стали поводом для израильских парков водных аттракционов существенно повысить цены по сравнению с прошлым годом

Как сообщает портал ynet, за исключением эйлатских парков You Splash и Waterland, все остальные водные парки повысили цены в интервале от 5% до 30%.

Без скидок один билет в парк обойдется этим летом в 115-160 шекелей. Наличие клубных карт ("Хевер", "Бе-Ацдаа", "Беяхад Бишвильха" и т.д.) позволяет снизить цену до 45-95 шекелей, в зависимости от клуба и парка.