Израильская DriveNets модернизирует сеть связи японского телекоммуникационного гиганта KDDI

Японская телекоммуникационная корпорация KDDI подписала договор о стратегическом партнерстве с израильской компанией DriveNets с целью внедрения открытой сетевой архитектуры.

Сделка, стоимость которой оценивается в несколько сотен миллионов долларов, фокусируется на "дезагрегированных маршрутизаторах", разделяющих оборудование и программное обеспечение для создания более масштабируемых и экономичных сетей.

На первом этапе программное обеспечение DriveNets Network Cloud будет интегрировано в четырех ключевых точках сети KDDI. Начало коммерческой эксплуатации намечено на конец 2025 года.