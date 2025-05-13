Израильская DriveNets модернизирует сеть связи японского телекоммуникационного гиганта KDDI
время публикации: 13 мая 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 14:49
Японская телекоммуникационная корпорация KDDI подписала договор о стратегическом партнерстве с израильской компанией DriveNets с целью внедрения открытой сетевой архитектуры.
Сделка, стоимость которой оценивается в несколько сотен миллионов долларов, фокусируется на "дезагрегированных маршрутизаторах", разделяющих оборудование и программное обеспечение для создания более масштабируемых и экономичных сетей.
На первом этапе программное обеспечение DriveNets Network Cloud будет интегрировано в четырех ключевых точках сети KDDI. Начало коммерческой эксплуатации намечено на конец 2025 года.