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Экономика

Израильская DriveNets модернизирует сеть связи японского телекоммуникационного гиганта KDDI

время публикации: 13 мая 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 14:49

Японская телекоммуникационная корпорация KDDI подписала договор о стратегическом партнерстве с израильской компанией DriveNets с целью внедрения открытой сетевой архитектуры.

Сделка, стоимость которой оценивается в несколько сотен миллионов долларов, фокусируется на "дезагрегированных маршрутизаторах", разделяющих оборудование и программное обеспечение для создания более масштабируемых и экономичных сетей.

На первом этапе программное обеспечение DriveNets Network Cloud будет интегрировано в четырех ключевых точках сети KDDI. Начало коммерческой эксплуатации намечено на конец 2025 года.

Экономика
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