Lufthansa возобновит полеты в Израиль в ограниченном режиме

Германская авиакомпания Lufthansa сообщила, что возобновит полеты в Израиль с 19 мая в ограниченном формате. До конца мая полеты будут осуществляться только в дневные часы.

Решение касается также дочерних авиакомпаний – Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines и Eurowings.

Накануне представители руководства Lufthansa посетили Израиль и ознакомились с системой защиты аэропорта имени Бен-Гуриона от ракетных атак, а также с отчетом об инциденте, когда йеменская ракета разорвалась рядом с 3-м терминалом аэропорта.