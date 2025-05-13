Lufthansa возобновит полеты в Израиль в ограниченном режиме
время публикации: 13 мая 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 13:20
Германская авиакомпания Lufthansa сообщила, что возобновит полеты в Израиль с 19 мая в ограниченном формате. До конца мая полеты будут осуществляться только в дневные часы.
Решение касается также дочерних авиакомпаний – Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines и Eurowings.
Накануне представители руководства Lufthansa посетили Израиль и ознакомились с системой защиты аэропорта имени Бен-Гуриона от ракетных атак, а также с отчетом об инциденте, когда йеменская ракета разорвалась рядом с 3-м терминалом аэропорта.
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