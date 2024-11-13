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Подписан договор о строительстве новой промзоны в кибуце Кфар-Аза

время публикации: 13 ноября 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 08:48
Подписан договор о строительстве новой промзоны в кибуце Кфар-Аза
Chaim Goldberg/Flash90

Кибуц Кфар-Аза, расположенный у границы сектора Газы и сильно пострадавший во время устроенной ХАМАСом резни 7 октября 2023 года, подписал договор о строительстве на своей территории новой промышленной зоны.

Стоимость проекта – 250 миллионов шекелей. Исполнителями контракта и базовыми арендаторами промзоны будет группа компаний "Цадок" и компания "Рехес НАДЛАН".

Ожидается, что строительство будет завершено в 2027 году

Экономика
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