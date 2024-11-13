Подписан договор о строительстве новой промзоны в кибуце Кфар-Аза
время публикации: 13 ноября 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 08:48
Кибуц Кфар-Аза, расположенный у границы сектора Газы и сильно пострадавший во время устроенной ХАМАСом резни 7 октября 2023 года, подписал договор о строительстве на своей территории новой промышленной зоны.
Стоимость проекта – 250 миллионов шекелей. Исполнителями контракта и базовыми арендаторами промзоны будет группа компаний "Цадок" и компания "Рехес НАДЛАН".
Ожидается, что строительство будет завершено в 2027 году