Объединение авторемонтных мастерских подало иск в БАГАЦ против правительства

Объединение авторемонтных мастерских подало в Высший суд справедливости иск против министерства транспорта, управления по надзору за рынком капитала и объединения страховых компаний.

В своем иске в БАГАЦ авторемонтники требуют отменить реформу, в рамках которой страховые компании будут оплачивать клиентам стоимость ремонта в соответствии с реальной стоимостью запчастей, а не с их стоимостью в прейскуранте импортера.

Разница в цене составляет десятки процентов и в некоторых случаях может достигать 60%.

Одновременно реформа предусматривает расширение списка авторемонтных мастерских, с которыми у страховых компаний должны быть заключены соглашения.

Истцы утверждают, что реформа фактически будет означать смерть мастерских, у которых не будет соглашений со страховыми компаниями.