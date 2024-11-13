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Экономика

Объединение авторемонтных мастерских подало иск в БАГАЦ против правительства

время публикации: 13 ноября 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 07:49
Объединение авторемонтных мастерских подало иск в БАГАЦ против правительства
Photo by David Cohen/Flash90

Объединение авторемонтных мастерских подало в Высший суд справедливости иск против министерства транспорта, управления по надзору за рынком капитала и объединения страховых компаний.

В своем иске в БАГАЦ авторемонтники требуют отменить реформу, в рамках которой страховые компании будут оплачивать клиентам стоимость ремонта в соответствии с реальной стоимостью запчастей, а не с их стоимостью в прейскуранте импортера.

Разница в цене составляет десятки процентов и в некоторых случаях может достигать 60%.

Одновременно реформа предусматривает расширение списка авторемонтных мастерских, с которыми у страховых компаний должны быть заключены соглашения.

Истцы утверждают, что реформа фактически будет означать смерть мастерских, у которых не будет соглашений со страховыми компаниями.

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