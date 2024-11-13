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За последние два месяца в центре Израиля закрылись около 50 ресторанов, и это лишь начало

время публикации: 13 ноября 2024 г., 16:42 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 16:42
За последние два месяца в центре Израиля закрылись около 50 ресторанов, и это лишь начало
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Война длится уже более 400 дней, и израильтяне стали значительно реже посещать рестораны и кафе. В Яффо закрылся легендарный бар-ресторан Onza, в районе флорентин закрылся не менее известный ресторан "Касба", закрылся авторский ресторан Cena.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, с начала войны количество посещений ресторанов сократилось на 50%, а в связи с обострением ситуации у границы с Ливаном количество заказов в ресторанах на севере страны упало на 80%.

По данным сайта Ontopo, в октябре 2024 года количество заказов в ресторанах в центре страны сократилось на 30% в сравнении с двумя предшествующими месяцами, но в ресторанах Хадеры и других городов севера количество заказов сократилось на 80%. В районе Ашдода и к югу от него зафиксировано снижение заказов на 45%.

По мнению специалистов, увеличение темпов закрытия ресторанов связано с очень слабым летним сезоном, когда обычно кафе и рестораны перегружены. Демонстрации в центре Тель-Авива также сыграли свою роль: многие рестораторы перестали открывать свои заведения по субботам, а многие клиенты перестали ездить в Тель-Авив отдыхать, что еще более увеличило экономический ущерб для отрасли.

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