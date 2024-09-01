К забастовке присоединяются рестораны, кинотеатры и театры, торговые центры

Множество ресторанов, сеть кинотеатров "Лев", театры и другие организации планируют провести в воскресенье вечером забастовку, присоединяясь к усилиям Штаба родственников похищенных оказать давление на "Гистадрут" и добиться объявления всеобщей забастовки.

Кинотеатры сети "Лев", расположенные по всему израилю, закроются в воскресенье в 17:00. Рестораны, владельцы которых входят в организацию "Рестораторы сильны вместе" ("Мисаданим хазаким яхад" закроют свои заведения в 18:00.

Театр "Камери", "Габима", "Бейт-Лисин" и театр "Цавта" отменили все назначенные на вечер воскресенья спектакли и концерты.

Администрация торговых центров "Сарона Маркет" и "Азриэли" позволят желающим присоединиться к акции протеста арендаторам закрыть свои заведения вечером.