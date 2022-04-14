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NEWSru.co.il :: Экономика14 апреля 2022 г., 09:14

Опубликован тендер на трамвай Хайфа-Нацерет: среди претендентов - российский "Трансмашстрой" и китайские концерны

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Опубликован тендер на трамвай Хайфа-Нацерет: среди претендентов - российский "Трансмашстрой" и китайские концерны

Министерство транспорта и компания "Хоце Исраэль" опубликовали тендер на прокладку и 25-летнюю эксплуатацию скоростного трамвая Хайфа-Нацерет.

В тендере примут участие шесть консорциумов, которые прошли отборочный этап:

- "Дан" (Израиль), CREC и SHENYANG (Китай), PESA (Польша), ATM (Италия) - "Лесико" (Израиль), "Трансмашхолдинг" (Россия), GLOBALVIA и COMSA (Испания) - "Минрав", "Электра" и "Элайд" (Израиль), ALSTOM (Франция) - "Шафир" и "Керен Ной" (Израиль), CAF (Испания) - "Меир" и "Афкон" (Израиль), CRCC и CRRC (Китай) - "Шихун у-Бинуй" и "Эгед" (Израиль), STADLER (Швейцария), HITACHI (Япония), TEXMACO (Индия), DOWNER (Австралия).

Стоимость тендера оценивается в 3 миллиарда шекелей. Победитель тендера должен будет проложить 41 километр путей, построить 20 остановок, перехватывающие парковки, депо, центр управления, закупить составы и обслуживать ветку в течение 25 лет. Итоги тендера будут объявлены в декабре 2022 года, а вступить в строй ветка должна в 2028 году.


Следует отметить, что первая часть проекта, в рамках которой проводится строительство мостов и прокладка туннелей на маршруте следования трамвая, реализуется в рамках отдельного тендера. Ее стоимость – 4,5 миллиарда шекелей,

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