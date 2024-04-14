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Ynet: отражение иранской атаки обошлось в миллиарды шекелей

время публикации: 14 апреля 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 11:28
Ynet: отражение иранской атаки обошлось в миллиарды шекелей
Wisam Hashlamoun/Flash90

Бывший экономический советник начальника Генерального штаба бригадный генерал в отставке Реэм Аминах сообщил в интервьюYnet, что отражение иранской атаке в ночь на 14 апреля обошлось израильским налогоплательщикам в 4-5 миллиардов шекелей.

Как отмечает журналистка Александра Лукач, Аминах подчеркнул, что речь идет только о стоимости военных мероприятий, без оценки возможного ущерба. По словам генерала, иранский удар по Израилю оказался меньше 10% от израильских расходов на оборону.

Аминах рассказал, что один запуск ракеты ПРО "Хец" обходится в 3,5 миллиона долларов, а запуск ракеты "Праща Давида" – в миллиард долларов. Он призвал к увеличению военных расходов, чтобы поддерживать, в том числе, и боеготовность израильской системы ПРО.

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