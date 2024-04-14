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Ближний Восток

Иран сообщил о завершении операции против Израиля: "Все цели достигнуты"

время публикации: 14 апреля 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 11:00
Иран сообщил о завершении операции против Израиля: "Все цели достигнуты"
AP Photo/Mary Altaffer

Представительство Ирана при ООН сообщило, что иранская атака на Израиль завершена. "Дело можно считать оконченным. Но если израильский режим совершит новую ошибку, иранский ответ будет еще более жестким", – говорится в заявлении. Дипмиссия также призвала США не вмешиваться в конфликт.

Командующий иранскими вооруженными силами генерал Мохаммад Багери заявил, что военная операция против Израиля достигла цели. "У нас нет намерения ее продолжать, но если сионистский режим ответит, наш удар будет еще более мощным", – сказал военачальник.

Он сообщил, что через посольство Швейцарии в Тегеране в Вашингтон было направлено официальное предупреждение: если США присоединятся к возможному израильскому удару, американские базы в регионе будут считаться легитимной целью.

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