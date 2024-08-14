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Экономика

Канадская компания по управлению автопарками купила израильский стартап за $110 млн

время публикации: 14 августа 2024 г., 07:04 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 07:04
Канадская компания по управлению автопарками купила израильский стартап за $110 млн
AP Photo/Mark Schiefelbein

Канадская компания Element Fleet, являющаяся крупнейшей публичной компанией по управлению корпоративными автопарками, объявила о покупке израильской стартап-компании Autofleet за 110 миллионов долларов.

Autofleet, созданная в 2018 году, за годы своего существования мобилизовала у инвесторов 28 миллионов долларов. Компания разработала облачную платформу для максимизации эффективности управления автопарками.

После покупки стартап, штат которого составляет 70 человек, не будет интегрирован в Element Fleet, а останется самостоятельной единицей, и будет служить базой R&D для материнской компании.

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