Канадская компания по управлению автопарками купила израильский стартап за $110 млн

Канадская компания Element Fleet, являющаяся крупнейшей публичной компанией по управлению корпоративными автопарками, объявила о покупке израильской стартап-компании Autofleet за 110 миллионов долларов.

Autofleet, созданная в 2018 году, за годы своего существования мобилизовала у инвесторов 28 миллионов долларов. Компания разработала облачную платформу для максимизации эффективности управления автопарками.

После покупки стартап, штат которого составляет 70 человек, не будет интегрирован в Element Fleet, а останется самостоятельной единицей, и будет служить базой R&D для материнской компании.